Tee und Lektüre als Weihnachtsgruß

Zwingenberg. Keine Treffen des Seniorenclubs „Freude im Alter“, der Arbeiterwohlfahrt oder des Sozialverbands VdK, kein Seniorentreff in Rodau, keine gemeinsamen Mahlzeiten, gekocht vom Zwingenberger Mittagstisch, keine Seniorengymnastik des DRK, kein Seniorennachmittag mit Theateraufführung der Freiwilligen Feuerwehr – das zu Ende gehende Jahr wimmelte nur so vor Veranstaltungsabsagen, von denen die älteren Mitbürger betroffen waren. Und jetzt fallen Corona-bedingt auch alle Advents-, Weihnachts- oder Jahresabschlussfeiern aus, in deren Mittelpunkt häufig die älteren Bürger von Zwingenberg und Rodau standen.

„Sang- und klanglos“ im Wortsinn

Abgesagt wurde bereits vor geraumer Zeit auch der Seniorennachmittag, den die Evangelische Kirchengemeinde und die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt in Kooperation mit der Stadt Zwingenberg traditionell im Advent veranstalten. Wenn das Jahr 2020 auch weitgehend – und im Wortsinn – „sang- und klanglos“ zu Ende gehe muss: Ganz grußlos wollte es das genannte Veranstalter-Trio nicht tun.

Die evangelische Pfarrerin Beatrice Northe und ihr Kollege Christian Hilsberg, der katholische Seelsorger Äneas Opitek, Bürgermeister Holger Habich sowie das Organisationsteam des ökumenischen Seniorenadvents mit Almut Machleid, Claudia Willbrand, Irene Domsel, Michael Müller und Sigrid Volk wendeten sich dieser Tage mit einer Weihnachtsbotschaft in weit über tausendfacher Auflage an die Senioren. Unter dem Bibel-Wort „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude!“ aus dem Lukas-Evangelium, in dem die Geburt Jesu geschildert wird, heißt es in dem Brief:

Ausdruck der Verbundenheit

„Im Jahr 2020 steht zwar Vieles auf dem Kopf. Wir mussten schon auf einiges verzichten, neulich etwa auf den ökumenischen Seniorennachmittag am ersten Advent und auch der Neujahresempfang der Stadt Zwingenberg wird im Januar nicht stattfinden können. Auch in dieser Zeit steht aber fest: Wir dürfen uns Gottes Beistand gewiss sein. Gott kommt zu uns Menschen auf Erden. Gott macht sich ganz klein, um bei uns zu sein. Daran erinnern wir uns an Weihnachten. Daher freuen wir uns auch dieses Jahr auf die Nacht in der es wieder heißt: ,Siehe, ich verkündige euch große Freude!‘ Dieses Jahr ist Vieles anders. Gleich bleibt aber: Wir werden am Nachmittag einen Schluck Kaffee oder Tee trinken, ein paar Plätzchen oder Stollen essen und dabei an Sie denken!

Unsere ,Segenspost‘ soll unsere Verbundenheit mit Ihnen ausdrücken und Ihnen auch einen gemütlichen, vorweihnachtlichen Moment schenken – mit gutem Tee und einer hoffentlich anregenden Lektüre für Sie.“ Den „guten Tee“ fügten die Absender in Form eines Teebeutels bei, so auch die „anregenden Lektüre“, dabei handelte es sich um eine Broschüre mit dem Titel „Segenspost zu Weihnachten“.

Quizfrage

Und weil es mittlerweile Tradition ist, dass Pfarrer Äneas Opitek beim ökumenischen Seniorennachmittag im Advent ein kleines Quiz veranstaltet, riefen Kirchen und Kommune in ihrem Brief eben dazu auf: „Außerdem ist noch eine Frage des traditionellen Kirchen-Quiz zu beantworten: Wie viel Meter Luftlinie trennen die beiden Hähne auf den Kirchtürmen der Kirchen in Zwingenberg? Unter den (annähernd) richtigen Antworten verlosen wir eine Kleinigkeit. Bitte schicken Sie Ihre Antwort bis zum 20. Dezember an das Evangelische Gemeindebüro Zwingenberg, Darmstädter Straße 22.“ mik

