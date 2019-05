Teenager bereiten sich auf Firmung vor

Zwingenberg/Fehlheim.Die Firmbewerber der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg waren im Rahmen einer Wochenendfreizeit in der Jugendherberge Erbach im Odenwald zu Gast. Neben Spielen, einer Besichtigung der Stadt und der Feier eines Gottesdienstes war der Schwerpunkt des Aufenthalts das Gehen auf einem Versöhnungsweg in zehn Stationen. Die Jugendlichen konnten verschiedene Bereiche ihres Lebens reflektieren. Überdies hatten sie die Möglichkeit, die auf dem Weg gemachten Erfahrungen in einem Gespräch mit einem Geistlichen zu vertiefen.

„Zufrieden und glücklich über die schönen Gemeinschaftserlebnisse kehrte die Gruppe nach Zwingenberg zurück“, schreibt Gemeindereferentin Stefanie Karas über den Ausflug der Teenager aus den beiden Pfarreien Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und Sankt Bartholomäus Fehlheim. / red

