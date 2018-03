Anzeige

Zwingenberg.Der Internationale Frauentag wird weltweit unterschiedlich gestaltet. In manchen Ländern ist der Weltfrauentag ein Feiertag, Frauen müssen nicht arbeiten gehen oder erhalten Geschenke. In Deutschland laden Frauenorganisationen zu Veranstaltungen ein – eben so hat es auch die Frauen-Union der CDU Zwingenberg getan, die aus diesem Anlass zu einem Gesprächsabend mit der örtlichen CDU-Vorsitzenden und Landtagsabgeordneten Birgit Heitland eingeladen hatte.

In Anbetracht der These „Solange wir einen Frauentag feiern müssen, bedeutet das, dass wir noch keine Gleichberechtigung haben“ gingen die Teilnehmerinnen unter der Moderation der FU-Vorsitzenden Patrizia Germann bei dem Treffen im „Bunten Löwen“ der Frage nach, ob diese These zutreffend ist: Was wurde bisher für Frauen erreicht, was nicht?

Dass die Frauen-Union als Referentin ausgerechnet Birgit Heitland eingeladen hatte, das lag nahe, heißt es in einer Pressemitteilung, mit der über die Veranstaltung berichtet wird: