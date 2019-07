Teilnehmer für Umzug gesucht

Zwingenberg.Vom 17. bis einschließlich 19. August wird die traditionelle „Zwingeberjer Kerb“ im ältesten Städtchen an der Hessischen Bergstraße gefeiert.

Auch in diesem Jahr wird es, neben der eigentlichen Veranstaltung auf dem Melibokusparkplatz, einen bunten und fröhlichen Kerweumzug geben. Dieser wird am Sonntag, 18. August, durch Zwingenbergs Gassen laufen und mit Musik, verschiedenen Darbietungen und geschmückten Wagen die Zuschauer am Straßenrand begeistern.

Das Team „Zwingeberjer Kerweumzug“ ruft Vereine, Gewerbebetriebe und Organisationen aus Zwingenberg und Umgebung auf, sich am Umzug zu beteiligen. Anmeldungen sind per E-Mail an Kerweumzug@melibocus.de möglich. Anmeldeschluss ist Montag, 1. August. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.07.2019