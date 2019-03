Tennisclub wählt Vorstand

Zwingenberg.Der Tennisclub Zwingenberg lädt seine Mitglieder für den 5. April, Freitag, zur Jahreshauptversammlung ein. Wie zweiter Vorsitzender Josef Kreuziger mitteilt, findet die Sitzung ab 19 Uhr im Clubhaus (Gießer Weg 10) statt.

Inhaltliche Schwerpunkte sind vor allem die Aktualisierung der Satzung, die unter anderem auf Grund der neuen Datenschutzverordnung notwendig wird, sowie Neuwahlen von Teilen des Vorstandes. Dies betrifft in diesem Jahr auch die Positionen des Vorsitzenden und seines Stellvertreters.

Der langjährige Vorsitzende Klaus-Dieter Derst hat sein Amt bereits zum Jahreswechsel zur Verfügung gestellt hat. Auch weitere Neuerungen für die kommende Saison stehen an. So möchte sich der Verein verstärkt um Quereinsteiger und Wiedereinsteiger in den Tennissport kümmern und mehrere Jugend- und Erwachsenencamps anbieten.

Josef Kreuziger schreibt abschließend: „Besonders wichtig ist uns darüber hinaus eine direkte und offene Kommunikation mit allen Mitgliedern, so dass wir extra einen Themenblock ,Anregungen, Kritik, Ideen’ bei der Hauptversammlung vorgesehen haben, bei dem alle Mitglieder die Möglichkeit haben, ihre Anregungen vorzubringen. Dann können wir gemeinsam versuchen, das Beste für alle in unserem Club zu erreichen. Wir freuen uns auf Sie!“ red

