Tennisclub zieht Bilanz und wählt

Zwingenberg.Der Tennisclub Zwingenberg (TCZ) lädt seine Mitglieder für den 25. März, Mittwoch, zur Jahreshauptversammlung ein. Wie Vorsitzender Ralph Johann schreibt, findet die Sitzung ab 19.30 Uhr im Clubheim des TCZ am Gießer Weg 10 statt. Auf der Tagesordnung stehen zunächst die Rechenschaftsberichte des Vorstands, bevor der Haushaltsplan 2020 gebilligt werden soll, einige Positionen des Vorstands neu besetzt werden müssen; daran schließen sich Ehrungen sowie die Planung für das laufende Jahr an (Mannschaften und Termine). Vorsitzender Ralph Johann erläutert: „Wir haben in diesem Jahr einige Aktivitäten geplant – ob Leistungs- oder Breitensportler, ob Jugendliche oder Erwachsene. Besonders wichtig ist uns natürlich eine direkte und offene Kommunikation mit allen Mitgliedern. Dazu bietet die Jahreshauptversammlung eine gute Plattform. Daher würden wir uns über eine zahlreiche Teilnahme unserer Mitglieder freuen – und natürlich über Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020