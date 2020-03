Tenöre fordern zum Mitsingen auf

© Christian Weißkirchen

Alsbach.Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato fordern zum Mitsingen auf: Am 25. März, Mittwoch, gastiert das Duo ab 20 Uhr in der Evangelischen Kirche in Alsbach.

Dabei bieten sie ein Pop- und Klassik-Programm, bei dem die Profis und ihr Publikum zu einem Chor verschmelzen. Als Hilfe für das Publikum werden die Texte angezeigt. Die beiden Tenöre arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit prominenten Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita & Alexandra Hofmann sowie dem Filmorchester Babelsberg.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Bergsträßer Anzeiger, Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstr. 6) in Bensheim, Tel: 06251/1008-16. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020