Tenöre treten erst im November auf

Alsbach-Hähnlein.Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato, die am Mittwoch, 25. März, in der Evangelischen Kirche Alsbach im Rahmen ihrer „Tenöre4You“-Tour 2020 gastieren wollten, sagen das Mitsingkonzert ab und schreiben in einer Pressemitteilung: „Wir müssen leider unseren Auftritt wegen der allgemeinen Lage in Deutschland auf den 13. November, Freitag, verschieben. Wir bedauern dies sehr.“ Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.03.2020