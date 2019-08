Testphase beendet, die Spender bleiben

Zwingenberg.Die Testphase ist beendet, die Entscheidung gefällt: Die Ende April an zwei Standorten in den Eingangsbereichen zum Stadtpark Zwingenberg installierten Hundekotbeutel-Spender bleiben dort stehen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung, in der es weiter heißt:

Wie bereits berichtet fand im vergangenen Oktober ein Cittaslow-Treffen zum Thema „Energie- und Umweltpolitik“ statt, bei dem verschiedene Themen bearbeitet wurden. Unter anderem wurde festgehalten, dass viele Hundebesitzer sich Hundekotbeutel-Spender im öffentlichen Raum wünschen. Vor allem für den Stadtpark wurde dies als sinnvoll erachtet. Aus ökologischen Gründen sollten jedoch keine Plastiktüten zum Einsatz kommen. Deswegen sollten Hundekotbeutel in Papierversion getestet werden.

Der dreimonatige Testzeitraum ist nun vorbei und das System hat sich bewährt. Nun können die Hundebesitzer durch die Cittaslow-Initiative bei ihren täglichen Spaziergängen durch Verwendung der Hundekotbeutel zu einem saubereren Stadtpark beitragen. red

