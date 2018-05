Anzeige

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Kassenwart Jürgen Weber, der zuvor einen Einblick in die solide Finanzsituation des Vereins gegeben hatte.

Neben Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert sich der Verein auch durch eigene Veranstaltungen, wie das Whiskey-Tasting oder die Teezeremonie, an die auch Vorsitzender Habich in seinem Bericht erinnert hatte. Diese Aktivitäten sind naturgemäß mit Ausgaben verbunden, zu denen zusätzliche Kosten durch die Betreuung der Website, für Präsente oder Führungen im Rahmen der Englandreise dazu kamen. In der Bilanz konnte ein leichter Überschuss erwirtschaftet werden.

In seinem Rückblick erwähnte der Vorsitzende den Besuch einer Vorstellung im English Theatre in Frankfurt sowie den Vortragsabend im Alten Amtsgericht mit der Theaterdramaturgin Sabine Sonntag über William Shakespeare. Beeindruckend und sehr interessant war die neuntägige Busreise nach England, die nicht nur in die Partnerstadt Tetbury sondern außerdem nach Canterbury, Cambridge und Ely geführt hatte.

Von den bei der Teezeremonie mit Jane Austen eingegangenen Spenden waren im Stadtpark Rosen gepflanzt worden.

Während das Projekt „Let’s have Afternoon-Tea and speak English“ mit Fay Wolter mangels Interesse nicht stattfand, erfreut sich der monatliche „Book-Club“ in der Stadtbücherei ebenso wie das Whiskey-Tasting mit Herbert und Christel Scheibler großer Beliebtheit.

Geplant ist für den 12. August ein Tagesausflug in den Rheingau, der wieder von Kassenwart Jürgen Weber organisiert wird. Vorgesehen ist ein Besuch der Basilika in Kiedrich, des Klosters Eberbach mit Mittagessen und geführter Weinprobe und des Weinguts Königin Victoriaberg.

Vorgeschlagen wurde außerdem ein Besuch auf Schloss Schönberg, dessen frühere Besitzer aus dem Haus Erbach-Schönberg mit dem englischen Königshaus verbunden sind. Um dieses Thema will sich Bürgermeister Habich kümmern. Ebenfalls wird sich der Vorstand mit der Anregung von Gerd Schulder beschäftigen, wie die Zwingenberger Jugend stärker in die Aktivitäten des Partnerschaftsvereins eingebunden werden kann.

Einstimmig befürwortet wurde der Vorschlag von Harald Pieler, auf dem neuen Sportplatz ein europäisches Jugend-Fußballturnier mit Mannschaften aus Zwingenbergs Partnerstädten und den örtlichen Vereinen SV Eintracht und SC Rodau zu veranstalten. Gerne erklärte sich Pieler bereit, die Organisation zu übernehmen.

Die Kassenführung für das laufende Jahr werden Christel Derst und Gesine Frank prüfen und bis zur Wiederwahl des Vorsitzenden hatte Dieter Derst die Vorstandswahlen geleitet und das auch mit einem Dank für den Vorstand und insbesondere Bürgermeister Habich für die geleistete Arbeit verbunden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.05.2018