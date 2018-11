Teures Werkzeug auf Baustelle geklaut

Alsbach-Hähnlein.Auf Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen hatten es unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, an der Ernst-Pasque-Straße in Alsbach.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, hebelten die Täter auf der Baustelle eines Rohbaus eine zur Lagerung dieser Geräte genutzte Baubude auf und suchten im Anschluss mit den erbeuteten Gegenständen, unter anderem Laser- und Flexmaschinen, das Weite.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Kriminellen für den Abtransport der Beute einen Transporter benutzten. Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang von Zeugen Verdächtiges beobachtet worden. Alle sachdienlichen Hinweise zu Fahrzeugen oder Tätern nehmen die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018