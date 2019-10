Texte und Lieder zum Thema Frieden

Jugenheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Jugenheim und der Förderverein Jugenheimer Bergkirche setzen am Freitag, 1. November , ihre Veranstaltungsreihe „Kultur am Freitag“ fort. Die Veranstaltung trägt die Überschrift „Friedensklima“ und beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Lindenstraße 6) in Jugenheim. Der Eintritt ist frei; zur Unterstützung der Veranstaltungsreihe werden jedoch Spenden erbeten. In der Einladung heißt es:

Chor und Solisten

Der Abend findet im Vorfeld der diesjährigen Friedensdekade statt und widmet sich vor allem dem „zwischenmenschlichen Klima“. Es werden Texte von Pfarrer Hans-Peter Rabenau vorgetragen, die den Blick auf das Miteinander von Staaten oder Nationen, innerhalb der Gesellschaft, aber auch von einzelnen Menschen richten. Die Texte wollen das Bewusstsein für friedliche, gewaltfreie, gerechte, solidarische und nachhaltig konstruktive Konfliktlösungen schärfen. Musikalisch werden die Texte von einem Projektchor unter der Leitung von Monika Hölzle-Wiesen und Christiane Opfermann mit Friedensliedern aus verschiedenen Epochen umrahmt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.10.2019