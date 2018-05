Textiler Fluss strömt durch das Gotteshaus

Künstlerin Marion T. Mentges stellt auf Einladung der Gruppe „Offene Kirche“ der Evangelischen Gemeinde zurzeit Installationen zum Thema „Wasser“ in der Bergkirche aus. © Funck

Zwingenberg.Eine „Begegnung im Fluss“ – mit Ablehnung oder als freundschaftliches Miteinander? Beides ist denkbar, wenn man sich die vier aus dünnen, halbtransparenten Textilien gewickelten und geformten Figuren betrachtet, die derzeit in der Evangelischen Bergkirche zu sehen sind. Im Seitenschiff stehen sie in Lebensgröße in einer Flut aus weißem Vlies, das mit zarten Blautönen akzentuiert ist. Der Titel

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3368 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018