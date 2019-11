„The Voice“-Teilnehmerin Norisha singt im Theater Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf das Konzert von Norisha und Band hin, die am Samstag, 23. November, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) mit dem Programm „Stand for Love“ auftreten wird. Das Ensemble besteht aus Norisha Campbell (Gesang), Harald Scharf (Bass), Jan Eschke (Pinao/Keyboard), Michael Vochezer (Gitarre) sowie Stephan Staudt (Schlagzeug). In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

„Von frühester Kindheit an im Kirchenchor mit Gospel und Blues aufgewachsen, bestimmte zunächst ein anderes Talent das Leben der Norisha Campbell: Die 1,91 Meter große US-Amerikanerin aus Florida wurde Profi-Volleyballerin. Als zwei Freunde aus dem Kirchenchor sie 2013 zum Auftritt bei ,The Voice of Germany’ überredeten, bewegte sie der überwältigende Zuspruch, ihre zweite Karriere als Sängerin zu starten. Ihr Debüt-Album ,Stand for Love’ verwirklicht zugleich auch einen lange gehegten Traum des Bassisten Harald Scharf. Der stellte nicht nur ein exzellentes Quartett aus der süddeutschen Szene zusammen, sondern schrieb Norisha, gleichzeitig Name der gesamten Band, auch Songs auf den Leib, die die enorme Bandbreite ihrer Soulstimme zur Geltung bringen. Ob mit Soul-Hymnen, modernen Gospelsongs oder Jazzballaden, die Sängerin begeistert mit kraftvollem Ton, außergewöhnlichen Phrasierungen und einem nicht erlernbaren Gefühl für Timing.“

Die Akteure des Theaters Mobile befinden: „Die Band Norisha ist eine Entdeckung, die sich definitiv lohnt!“

Eintrittskarten beim Copyshop (Darmstädter Straße 10) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Eventuell vorhandene Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

Info: www.mobile-zwingenberg.de www.norisha.de

