Theater Curioso inszeniert Komödie

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf ein Gastspiel des Theaters Curioso hin, das am 8. März, Sonntag, ab 18 Uhr mit der „charmanten“ Komödie „Alles was Sie wollen“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastiert. In der Pressemitteilung heißt es über den Inhalt des Stückes:

„Was, wenn man als erfolgreiche Dramatikerin seine ganze Kreativität aus seinem Unglücklichsein schöpft und was, wenn einem die Ideen ausgehen, weil es das Leben plötzlich gut mit einem meint, die nächste Premiere aber schon ausverkauft ist? Ganz einfach: Man lässt sich von seinem neuen Nachbarn dazu verführen, das Schicksal herauszufordern und wundert sich, dass dieses sich als zickiger erweist als gedacht. Ein virtuoses Spiel um Wirklichkeit und Illusion beginnt – romantisch, witzig, frech!“

Eintrittskarten gibt es im Copyshop (Darmstädter Straße 10), Kartenreservierungen sind per E-Mail an: theater@mobile-zwingenberg.de möglich. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. / red

