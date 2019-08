Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Theaterkurs für Kinder hin, dessen Ziel es ist, aus spielerische Weise das Selbstbewusstsein zu steigern (Kursnummer: FK 048). Kursleiterin Daniela Preissing wendet sich mit diesem Angebot an Kinder von sechs bis acht Jahren. Veranstaltungsort ist das Alte Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg. Der Kurs beginnt am 4. September und findet vier Mal mittwochs von 15 bis 16.45 Uhr statt. Es gibt auch einen Folgekurs, der am 23. Oktober startet und der auch für Neueinsteiger geeignet ist. Die Teilnahme kostet 39 Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Wie kann ich meinen Alltag positiv beeinflussen? In kleinen Rollenspielen, Übungen und Spielen versetzen wir uns in andere Menschen und Tiere hinein und spielen alltägliche und erfundene Geschichten nach. Wir erkennen unsere Gefühle und lernen Techniken und Möglichkeiten, diese zu nutzen und zu beeinflussen.“

Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

