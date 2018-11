Tim Boltz heute im Mobile

Bensheim.Am heutigen Freitagabend (16.) ist um 20 Uhr der Literatur-Comedian Tim Boltz zu Gast im Theater Mobile.

In seinem Bühnenprogramm mit dem Titel „Reden ist Silber, Schreiben ist Gold“ erzählt er davon, warum es als Mann grundsätzlich besser ist, die Klappe zu halten. Egal ob im Bett neben der schwangeren Freundin, bei der Bestellung im Veganer-Restaurant oder beim Kauf eines Hornhauthobels. Dann doch lieber seine schrägen Erlebnisse und Gedanken zu Papier bringen und sie so einem breiten Publikum zugänglich machen. „Und genau das tut Boltz wie kein anderer“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. „Mit neuen Texten sowie charmant-witzigen Gedichten und Passagen aus seinen Bestsellerbüchern liest, singt und unterhält Tim Boltz in gewohnt provokanter Art mit großer Lese- und Spielfreude.“

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet ist. red

