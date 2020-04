Tipps für Hobby-Cocktail-Mixer

Zwingenberg.Adios! Die Reise in südliche Gefilde muss noch warten. Kein Strand, keine Sommerlaune, keine exotischen Drinks. Auch in Deutschland haben Bars und Kneipen vorerst geschlossen. Alles, was Spaß macht, hat dicht. Doch die Coronakrise muss nicht zur Durststrecke werden. Jetzt schlägt die Stunde der Minibar. Der Zwingenberger Gastronom Ali Reza Moarefi bietet nicht nur Cocktails zum Mitnehmen – er weiß auch, worauf es beim heimischen Mixen besonders ankommt.

Ein Virus lähmt Geselligkeit, Kultur und Kulinarik. Auch das Habanero in der Obergasse hat geschlossen. Speisen und Cocktails gibt es derzeit nur zum Abholen. Seit wenigen Tagen hat der Chef einen Lieferdienst für Zwingenberg und Auerbach gestartet. Ein Stück Urlaub für zu Hause. Wer auch beim „social distancing“ auf chillige Sommerdrinks nicht verzichten möchte, kann sich seine Lieblingskomposition auch selbst zusammenstellen. Man braucht lediglich ein paar Zutaten und Mut zum Ausprobieren, wenn man nicht auf die weltberühmten Klassiker zurückgreifen mag.

„Evergreens wie Caipirinha oder Tequila Sunrise kann man auch leicht selbst mixen“, so Ali Reza Moarefi, der seit vielen Jahren hinter der Theke steht und trotz knapp 100 verschiedenen Kreationen nicht die Übersicht verliert. Für einen guten Barkeeper braucht es aber mehr als ein breites Repertoire an Rezepten: „Erfahrung und ein Gefühl für die Drinks sind das A und O“, so der Inhaber, der seit 2004 in Zwingenberg für lateinamerikanisches Flair sorgt.

Mit simplen Drinks beginnen

Amateuren und Gelegenheits-Barmixern empfiehlt er, sich zunächst an die eher simplen Drinks mit drei bis fünf Ingredienzen heranzutasten. Für eine „Caipi“ beispielsweise benötigt man neben braunem Zucker und Limettensaft lediglich gepresste Limetten und etwas Cachaça – eine brasilianische Spirituose aus Zuckerrohrsaft. So zaubert man in kurzer Zeit ein erfrischendes Geschmackserlebnis, auch wenn die Copacabana noch unerreichbar ist.

„Neugier und Mut zum Ausprobieren“, beschreibt der 41-Jährige zwei weitere elementare Zutaten, über die jeder Cocktail-Macher verfügen sollte. „Ich habe immer wieder Drinks entwickelt und von Gästen oder Freunden testen lassen.“ Auf diese Weise kamen regelmäßig neue Kreationen in die hauseigene Kollektion, die längst über Zwingenberg hinaus viele Freunde gefunden hat. Etwa der Habanero Spezial oder der Chica Caliente, die beide mit Eiscreme und frischen Früchten zubereitet sind.

Zur Auswahl gehören auch alkoholfreie Varianten, bei denen es darauf ankommt, dass das Ergebnis trotz seiner Jungfräulichkeit weder langweilig noch allzu süß schmeckt. Moarefi setzt dabei auf die frische Säure von Früchten und eine ausgewogene Balance unterschiedlicher Aromen. „Ein guter Cocktail muss beleben und sollte auch beim letzten Schluck nicht müde machen.“

Von erfrischend bis sahnig

Seine Frau Setareh ist einer seiner engsten Kritiker. Sie schätzt die immense Vielfalt der zumeist ausgeklügelten Mischgetränke, die man grob in vier Kategorien unterteilen kann: erfrischend oder exotisch, fruchtig oder sahnig-cremig. Die Übergänge sind fließend. Sehr oft werden Cocktails auch nach der alkoholischen Grundzutat – also ihrer Basis – eingeteilt – etwa in Champagner-Drinks, Wodka-Drinks, Gin-Drinks, Wermut-Cocktails oder in Tropicals, die fast immer auf Rum oder einer ähnlichen Zutat basieren. Da die alkoholische Basis mit Ausnahme von Wodka in der Regel auch geschmacklich dominiert, ist damit zugleich auch eine grobe geschmackliche Einordnung verbunden. Andere wiederum gliedern das Genre in Drinks mit einer bestimmten Grundidee bei der Kombination der Zutaten: so verweist ein Sour auf die Grundformel Spirituose plus Zitrussaft und Zucker.

Doch was wäre ein cooler Drink ohne das richtige Kleid? Man sollte zumindest die klassischen Glastypen in der Bar haben, also wenigstens ein schlankes Longdrinkglas, ein bauchig-geschwungenes Cocktailglas sowie Tumbler, Highballs, Coupette und das klassische Martiniglas sollten nicht fehlen. Und eine raffinierte Margarita fühlt sich in ihrer traditionellen, charismatischen Schale natürlich besonders wohl. Ansonsten ist erlaubt, was gefällt: Ballongläser, Likörgläser und Weingläser lassen sich sehr gut für bestimmte Cocktails, Shorts und Longdrinks nutzen.

„Zombie“ im Totenkopfglas

Eine Besonderheit im Habanero ist das Totenkopfglas für den Zombie, der unter die Kategorie „hard & strong“ fällt. Neben einem kräftigen braunen Rum kommt zu Grenadine und Limejuice auch eine halbe Passionsfrucht ins Spiel. Am Tisch wird der „Untote“ vom Kellner in Brand gesteckt. Ein bisschen Show und Effekt schaden einem Cocktail selten. „Ein bisschen zaubern kommt beim Gast immer an.“

Und was ist noch wichtig außer Geschmack, Balance und Behältnis? Der Look natürlich! „Die Optik ist das erste, was der Gast sieht“, so Ali Reza Moarefi. Als Dekoration nutzt der Gastronom gerne getrocknete Früchte wie Limetten-, Kiwi- oder Orangenscheiben als Alternative zu saftigen Varianten. Doch beim Mixen zählt nicht nur das Gesamtkunstwerk, sondern auch die Dramaturgie. „Es kommt auf die genaue Reihenfolge an.“ Ein guter Drink ist nicht das Ergebnis einiger Zutaten, sondern eine fein getaktete Komposition derselben vom ersten Handgriff bis zum letzten Finish. Die Art der Zubereitung ist ebenso entscheidend wie die einzelnen Mengen, die ein erfahrener Könner „im Gefühl“ hat. Dazu kommen die richtigen Eiswürfel (nicht zu kalt) und ein ordentliches Crushed Ice, das der Profi aus der Maschine zieht. Zuhause erzielt man mit einem Fleischklopfer, einem Geschirrtuch und einem Holzbrett passable Ergebnisse.

Auch über einen guten Barlöffel sollte der Hobby-Bartender verfügen. Er eignet sich zum vorsichtigen Schichten verschiedener Zutaten – etwa bei Shots – wie leichten und schweren Likörs und ist außerdem als Maßeinheit nützlich: Die Angabe „1 BL“ meint genau ein Barlöffel. Das entspricht fast immer 5 Millilitern oder eben 0,5 Centilitern. Neben Shaker leisten Elektro- oder Standmixer auch daheim beste Dienste. Sie helfen, Früchte und Eis zu zerkleinern und sind auch für cremige Cocktails praktisch unverzichtbar.

Sirups und Säfte

Neben einer veritablen Bühne ist auch die Kulisse das Aushängeschild einer Bar. Neben Spirituosen wie Rum, Wodka, Tequila, Wermut, Gin und Whisky – am besten jeweils in vielen Varianten – gehören auch Sirups und Säfte zur soliden Grundausstattung. „Man kann mit wenigen Flaschen starten und sich dann schrittweise erweitern“, empfiehlt der Habanero-Chef dem privaten Cocktailanfänger. Auch das Equipment reicht vom einfachen Trio aus Rührglas, Messbecher und Shaker bis zum teuren Profi-Set.

Das Repertoire wächst dann mit der persönlichen Erfahrung. Das ist in der Hausbar genauso wie im professionellen Gastro-Bereich, wo es besonders auf ein gut eingespieltes Team ankommt. „Gerade bei vollem Haus muss jeder Griff sitzen“, betont Moarefi. In der Corona-Quarantäne darf es etwas gemächlicher zugehen. Die Kreativität hat aber auch hier keine Grenzen: Seit weite Teile Europas im „lockdown“ gefangen sind, treffen sich die Leute nach einem harten Tag im Homeoffice nicht mehr in der angesagten Bar, sondern vor dem Bildschirm – und prosten sich per Livestream zu. Warum nicht auch mit einem coolen Krisen-Cocktail? In der Isolation sind Genussmomente besonders kostbar.

