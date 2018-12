Tiroler Volksmusik für die „Staade Zeit“

Bickenbach.Am Sonntag, 16. Dezember, 16 Uhr, beschließen die Kammerkonzerte im Jagdschloss Bickenbach mit einer besinnlichen Stunde voll originaler Tiroler Volksmusik ihr Jahresprogramm in der Evangelischen Kirche Bickenbach. Dabei werden wieder traditionelle Stubenmusik-Stücke in verschiedenen Besetzungen auf den Advent einstimmen, gespielt auf traditionellen Instrumenten wie Geige, Klarinette, Hackbrett, Tiroler Harfe, Gitarre, Akkordeon und Kontrabass. Hinzu kommen mehrstimmige Lieder in Tiroler Mundart zum Advent und für die „Staade Zeit“. Aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums der Entstehung wird es eine originalgetreue Wiederaufführung der ursprünglichen Fassung von „Stille Nacht, heilige Nacht“ geben.

In Originaltrachten

Die aus Tirol und Hessen stammenden Ensemble treten in Originaltrachten auf. Außer den Spezialisten der Familie Hentschl singen und spielen wieder Absolventen und Freunde der Musikhochschule Frankfurt. Das Konzert wird keine Pause haben und circa 75 Minuten dauern. Der Einlass zum Konzert ist eine halbe Stunde vor Beginn. Informationen und Eintrittskarten sind unter der Telefonnummer 06257/919440 oder per E-Mail: info@kammerkonzerte-bickenbach.de erhältlich. Der Vorverkauf läuft ab sofort bei Spiel- und Schreibwaren Spreng in der Pfungstädter Straße 8 in Bickenbach sowie bei Gitarre und Saite in der Rodensteinstraße 107 in Bensheim. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018