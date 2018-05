Anzeige

Des Weiteren gibt es – wie jeden Monat immer dienstags –, also am 5., 12., 9., und 26. Juni, den offenen Spielenachmittag für Jung und Alt. Von 15 bis 17 Uhr werden im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim verschiedene Spiele angeboten.

Hier handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Caritas und der Spielerei Bergstraße.

Wegen der Sommerferien findet der Spielenachmittag für Kinder aus aller Welt im Juni nur einmal statt. Am 26. Juni, Dienstag, können alle interessierten Kinder zum betreuten Spielen direkt in die Spielerei zu den normalen Öffnungszeiten kommen.

Der monatliche Spieleabend für Jugendliche und Erwachsene findet wie immer am zweiten Freitag des Monats statt. Diesmal stehen also am 8. Juni die Räume der Ausleihe für alle Interessierten zum Spielen und Ausprobieren offen.

Alle diese Angebote sind kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.

Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg, Marktplatz 1, direkt über der Stadtbücherei. Gäste sind immer willkommen.

Mehr Informationen über die Spielerei gibt es auf der Webseite des Vereins im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018