Seeheim-Jugenheim.Die kommunale Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim lädt gemeinsam mit dem Verein „Werkstatt Sonne“ zu einem Töpfer-Workshop für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren ein. Unter der Anleitung von Kursleiterin Regine Schaubach soll gestaltet werden, was den jungen Kreativen zum Thema Weihnachten einfällt: Kleine Baumanhänger genauso wie Engel oder Tannenbäume.

Der Workshop findet am 7. November, Samstag, von 10 bis 14 Uhr in den Räumen der „Werkstatt Sonne“ statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro (inklusive Material und Brennen). Informationen und Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer: 06257/82 061 oder per E-Mail: info@werkstatt-sonne.de. red

