Tosender Beifall für die Getwinc-Singers

Zwingenberg.„Thank you for the music“, so lautete das Motto des Jubiläumskonzerts der Zwingenberger Getwinc-Singers – und es hätte nicht treffender sein können. Das gemischte Ensemble des Gesangvereins Sängerkranz 1832 e.V. hatte allen Grund, um zu feiern: Seit 20 Jahren steht die Formation auf der Bühne. Und mit dem zum Motto des Konzertabends erhobenen ABBA-Titel „Thank you for the music“ drückten die Akteure auch das „Feeling“ des Chors aus.

Die Getwinc-Singers hatten sich nicht nur Titel des Quartetts aus Schweden ausgesucht, sondern auch Songs anderer Gruppen beziehungsweise Solisten. Allesamt Werke, die aus der Popgeschichte nicht mehr wegzudenken sind und die entsprechend Musikgeschichte geschrieben – und das auch bei den Getwinc-Singers.

Buntes Programm

Für die zahlreichen Gäste im vereinseigenen Adlersaal hatten die Sängerinnen und Sänger ein buntes Programm zusammengestellt. Kräftigen Applaus erhielten sie schon beim Betreten der Bühne. Mit „Evening Rise“ starteten sie ihr Programm und boten dem begeisterten Publikum auch Gospel-Stücke aus. Für „The Parting Glas“, welches zu den traditionellen keltischen Liedern gehört, bekam Elke Ludwig für ihr Solo besonders viel Anerkennung. Bei „Down by the Riverside“ ließen sich die Gäste im Saal gerne von den Chorsängern mitnehmen und sangen einen Teil gemeinsam. Mit „Join the caravan of love“ hatte sich der Chor für ein ganz bekanntes Lied entschieden, wobei das Quartett zum Einsatz kam. „Wissen sie, ob der Löwe schläft?“, fragte Sängerkranz-Chef Andreas Mayer das Publikum. Die Frage führte schnell zur Erheiterung – und auch hier nahm der Chor seine Gäste musikalisch wieder mit, als „The Lions King“ als letztes Stück vor der Pause erklang.

Bewährte Gastfreundschaft

Die Bewirtung mit Essen und Getränken während der Pause lag auch diesmal wieder in den bewährten Händen des Sängerkranzes.

Im zweien Teil präsentierten die Getwinc-Singers Nina Hagens „Fisch im Wasser“ oder „Skyfall“ von Adele (Titelmelodie des gleichnamigen James-Bond-Films) sowie „Das Beste“ von Silbermond. Ergänzt wurde der bunte musikalische Blumenstrauß von „Viva La Vida“ (Coldplay) und einem weiteren Stück aus „König der Löwen“.

Unter der musikalischen Leitung von Sängerkranz-Chef Andreas Mayer bot der Chor einen exzellenten Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre. Aus jeder der vergangenen Konzert- und Chorleiterepochen präsentierte der Chor beim Auftritt mindestens ein Lied. Teilweise neu arrangiert und a cappella vorgetragen.

Der Abend bot den Sängerinnen und Sängern auch Gelegenheit, um dem – ehrenamtlich tätigen – Chorleiter Andreas Mayer für sein viele Jahre währendes Engagement auch öffentlich zu danken.

Das letzte Lied, das sich der Chor für sein Konzertprogramm ausgesucht hatte war das Legendäre „Thank You for the music“ von ABBA. Dieser Titel, unter dem der Konzertabend stand, erschien im Dezember 1977 in Schweden und Norwegen. International veröffentlicht wurde es Mitte Januar 1978. Das Lied zählt zu den bekanntesten ABBA-Songs und für viele ist der Titel mehr als eine Hommage an das Singen und die Musik.

Am Ende gab es laute Zugaberufe und der Chor musste – wie so oft – nachlegen. Mit „New York, New York“ und „Gute Nacht Freunde“ verabschiedeten das Ensemble sich von der Bühne und bekamen erneut tosenden Applaus. cf

