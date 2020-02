Training für den Beckenboden

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf ein Beckenbodentraining (Kursnummer: FE 007) hin, das Kursleiterin Christiane Weisgerber als Wochenendintensivkurs anbietet. Kurstermin ist Samstag, 14. März / Sonntag, 15. März, der Kurs findet an beiden Tagen von 10bis 16 Uhr am Markplatz 10 in Zwingenberg statt. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Schlechte Haltung, Geburten, hormonelle Veränderungen, Operationen und vieles mehr schwächen den Beckenboden. Die Folgen sind Rückenschmerzen, Blasenschwäche, Senkungsbeschwerden und das Gefühl, sich in seinem Körper nicht mehr wohl zu fühlen. Der Kurs wird im Rahmen der Präventionsprogramme von vielen Krankenkassen bezuschusst. Bitte bequeme Kleidung, warme Socken und eine Gymnastikmatte mitbringen.“

Die Kursteilnahme kostet 139 Euro. Anmeldeschluss ist der 2. März. Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020