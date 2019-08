Training für geschwächte Rücken

Zwingenberg.Der Turn-und Sportverein (TuS) Zwingenberg weist auf ein neues Angebot hin, das am 7. September, Samstag startet und „Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining“ verspricht. Der Kurs umfasst zehn Einheiten, die immer samstags im Zeitraum von 10.30 bis 11.30 Uhr in der TuS-eigenen Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) stattfinden. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Schmerzen im Rücken sind ein weit verbreitetes Leiden mit gravierenden Folgen: Die Lebensqualität leidet dabei stark mit, ebenso die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit. Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems verursachen einen großen Teil der krankheitsbedingten Fehltage. Beugen Sie vor und stärken Sie Ihre Rücken- und Skelettmuskulatur. In diesem Kurs wird die - durch viel Sitzen und zu wenig Bewegung - geschwächte Rücken -und Rumpfmuskulatur gestärkt. Trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht und verschiedenen Kleingeräten. Der Abschluss jeder Stunde ist ein angenehmes Stretching oder eine Fantasiereise zur Entspannung.“

Der Kurs kostet für Mitglieder 20 Euro und für Nichtmitglieder 40 Euro. Bei dem Kurs handelt es sich um ein zertifiziertes Angebot, das von verschiedenen Krankenkassen unterstützt wird. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen auf der Webseite des TuS: www.tus-zwingenberg.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019