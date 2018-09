Trampolin springen statt Tennis spielen

Zwingenberg.Im Sommer 2017 hatte Erste Stadträtin Karin Rettig angekündigt, dass die Tage der Zwingenberger Tennishalle insofern gezählt seien, dass in dem Gebäude am Gießer Weg (In der Tagweide 1) künftig nicht mehr der „Weiße Sport“ ausgeübt, sondern ein Indoor-Spielplatz eingerichtet werde (wir haben berichtet). Heute öffnet nun das neue „Powerplay“ in Zwingenberg seine Türen.

Bereits in Mörlenbach offeriert das Unternehmen seit über drei Jahren Spielangebote für die ganze Familie. Aufgrund der stets wachsenden Beliebtheit des Indoor-Kinderspielparks entschloss Geschäftsführer Stefan Stadler sich dazu, einen zweiten Standort mit anderem Einzugsgebiet zu eröffnen.

Die Philosophie und das Konzept wurden vom Standort in Mörlenbach übernommen. Während jedoch in Mörlenbach die Dschungellandschaft designgebend ist, tauchen die Besucher im „Powerplay“ Zwingenberg nun in eine Unterwasserwelt ein. Neben Hüpfburgen, Klettergerüsten und einer Soccer-Arena gibt es in Zwingenberg neue Attraktionen, die nach Betreiber-Angaben „in Deutschland einmalig sind“, wie zum Beispiel eine interaktive Trampolin-Spieleplattform namens „Cyber Jump“. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus erweiterter Realität und einem echten Trampolin, auf dem man durch bunte Welten springt, Hindernisse bewältigt und dabei Punkte sammelt. Zudem wartet auf die Besucher ein zeitgesteuerter „Ninja Parcours“ mit Hindernissen (angelehnt an das im TV laufende Format), bei dem viele spannende Wettläufe – parallel gegeneinander – erwartet werden können. Und während sich die Kleinen austoben, können Erwachsene sich derweil auf einer eigenen „Insel“ mit Billard oder Tischtennis vergnügen oder auf entspannenden Massagesesseln die Füße hochlegen. red

Info: www.powerplay- zwingenberg.de

