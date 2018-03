Anzeige

Zwingenberg.Wolfgang Zohner ist tot. Der Ehrenvorsitzende des Vereins „Fröhliche Jungs“ ist am Freitag vor einer Woche, 16. Februar, im Alter von 68 Jahren gestorben. Zum Zeitpunkt seines Todes überwinterte der Zwingenberger gemeinsam mit seiner Ehefrau Bärbel – wie seit vielen Jahren – in Thailand, seiner zweiten Heimat. Das Ehepaar aus dem ältesten Bergstraßenstädtchen hatte das südostasiatische Königreich während vieler Urlaube kennen und lieben gelernt.

Mit Blick auf den bevorstehenden Ruhestand hatte der vielfältig engagierte Vereinsmensch und Kommunalpolitiker im Jahre 2008 sein über viele Jahre hinweg ausgeübtes Ehrenamt als Sprecher der Zwingenberger und Rodauer Vereine zur Verfügung gestellt. Nie wirklich beendet hatte Zohner indessen seinen Einsatz für die „Fröhlichen Jungs“, die seit über 50 Jahren für das Ausrichten der „Zwingebejer Kerb“ verantwortlich zeichnen. Im Jahre 2013 ging er zwar als Vorsitzender nach 25 Jahren an der Spitze „in Rente“, aber aktiv war er für „seine“ Kerweborsch noch immer, zuletzt von 2015 bis 2017 als Organisatorischer Leiter.

Wie Giacomo Tasca, amtierender Vorsitzender der „Fröhlichen Jungs“, im Gespräch mit dem BA erläuterte, trat der am 28. Dezember 1949 geborene Wolfgang Zohner im Jahre 1968 in den Verein ein. Von 1973 bis 1975 versah er das Amt des Zeugwarts, daran schloss sich von 1981 bis 1983 die Funktion des Schriftführers an. Von 1983 bis 2002 hatte Zohner das Amt des Vereinsvorsitzenden inne, das er dann in jüngere Hände abgab. Er selbst wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt – und von 2006 bis 2013 erneut an die Spitze des Vereins berufen.