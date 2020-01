Treffpunkt für Väter mit Kleinkindern

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf ein Angebot mit dem Titel „Vater-Kleinkind-Treff“ (Kursnummer: FEK021) hin.

Zielgruppe sind Väter mit Kleinkindern im Alter von bis zu maximal drei Jahren. Treffpunkt ist an jedem 1. und 3. Samstag eines Monats – erstmals am 1. Februar – von 11 bis 12 Uhr ein Gruppenraum der Kleinkindbetreuung Zwingenberger Zwerge (Annastraße 9). Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Monat, abgerechnet wird pro Quartal. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Liebe Väter: Hier kommt Eure exklusive Zeit mit Eurem Kind! In sicherer Umgebung kann euer Nachwuchs auf Erkundungstour gehen, während ihr euch austauscht.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020