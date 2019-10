Tresor aus Bäckerei gestohlen

Bickenbach.In der Nacht zum Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Pfungstädter Straße in Bickenbach ein und stahlen einen kleinen Tresor. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute und hinterließen einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat geben kann, der wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21-22) in Darmstadt zu melden (Telefon: 06151/969-0). ots

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.10.2019