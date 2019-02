Trio inszeniert „Karneval der Tiere“

Seeheim.Den „Carnaval des Animaux“ („Karneval der Tiere“) komponierte Camille Saint-Saens im Jahre 1886. Während seiner Lehrtätigkeit in Paris lockerte Saint-Saens seine Unterrichtsstunden regelmäßig mit humoristischen Improvisationen auf, wozu wohl auch einige Stücke des „Carnaval“ gezählt haben dürften. Seine Schüler drängten ihn, diese Stücke niederzuschreiben. Erst 20 Jahre später kam Saint-Saens diesem Wunsch nach.

So entstanden 14 Sätze in sehr unterschiedlichen Besetzungen. Das Werk wurde so populär, dass Saint-Saens befürchtete, es könnte seine ernsten Kompositionen in den Schatten stellen. Er verbot eine vollständige Veröffentlichung. Einzig der Satz „Le Cygne“ (= der Schwan) war davon ausgenommen. Nach seinem Tode im Jahre 1921 wurde der „Carnaval“ neu ediert und hat seitdem einen festen Platz im Musikleben. Matthias Jakob arrangierte den „Karneval der Tiere für Flöte“ (Judith Portugall), Gitarre (Matthias Jakob) und Klavier (Marion Huth). Die Sprecherin ist Waltraud Küssner.

Das Konzert am 17. Februar, Sonntag, beginnt um 16 Uhr im Pfarrer-Reith-Haus (Weedring 47) in Seeheim. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Spende erbeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019