Seeheim.„Jeeep“ ist ein Trio, das aufgrund seiner reizvollen und ungewöhnlichen Besetzung neugierig macht. Stephanie Wagner (Querflöte), Thomas Langer (Gitarre) und Ralf Cetto (Kontrabass) setzen nahezu kammermusikalisch und auf originelle Weise ihre Ideen für eigene und ihnen ans Herz gewachsene Songs für das schlagzeuglose Trio um. Atemberaubende Unisono-Passagen stehen neben weiten, kreativen Klangräumen, die jedem Musiker Platz zur Entfaltung geben. Lateinamerikanische Leichtigkeit neben ungeraden Metren und funky grooves – und das ganz ohne Schlagwerk.

„Eine wunderbare Mischung aus Virtuosität und Melodik“, schreibt Marion Huth in ihrer Ankündigung. Am Sonntag, 15. April, ist das Trio „Jeeep“ ab 17 Uhr in der Evangelischen Laurentiuskirche live zu erleben. Eintrittskarten gibt es ab 16.30 Uhr an der Abendkasse. red