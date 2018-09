TuS bietet Faszien-Fitness an

ZWINGENBERG.Der Turn- und Sportverein Zwingenberg (TuS) verändert sein Programm am Donnerstag und bietet ab 19.30 Uhr in der Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) eine einstündige „Faszien-Fitness“ an. Das neue Angebot beginnt am 13. September und richtet sich sowohl an Trainierte als auch an Neueinsteiger. In einer Pressemitteilung informiert der TuS:

Das gezielte Training für die Faszien soll für einen gesunden Muskeltonus sowie eine straffe Körperkontur sorgen. Wörtlich heißt es: „Faszien-Fitness ist die Erfolgsformel für ein straffes Bindegewebe. Das Bindegewebe ist eines der meisten unterschätzten Gewebe in unserem Körper, obwohl es einen hohen Beitrag für einen starken und damit schmerzfreien Rücken leistet. Aktuelle Studien belegen, dass die Faszien eine wichtige Basis für die körperliche Gesundheit und die sportliche Leistungsfähigkeit bilden.“

Mitzubringen sind normale Sportbekleidung sowie ein Handtuch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Turnabteilung des TuS (https://turnen.tus-zwingenberg.de), unter der Telefonnummer 06251/76955 oder per E-Mail: vorsitzende@tus-zwingenberg.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.09.2018