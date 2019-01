TuS bietet Karate für Wiedereinsteiger an

Zwingenberg.Nach ihrem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2018 startet die Karate-Abteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) in das neue Jahr 2019 und damit in das 41. Jahr ihres Bestehens. Und das mit einem neuen Angebot für fortgeschrittene Wiedereinsteiger und Trainer. Die Karatekas laden für den 27. Januar, Sonntag, 10 Uhr, in die Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) zu ihrer Initiative „Karate für Wiedereinsteiger“ ein.

Angesprochen werden Karatekas, die aus den unterschiedlichsten Gründen eine Pause eingelegt, den Wohnort oder Arbeitsplatz gewechselt haben. „Diese wieder in den aktiven Sport zu integrieren und zum Start in ein neues Karateleben zu animieren, das ist unser Anliegen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zielgruppe sind interessierte (ab 40-jährige) Blaugurt-Träger (4./5. Kyu) oder Schwarzgurt-Träger (Dan). Im Fokus der „Jukuren-Karatekas“ stehen Gespräche, Wissensaustausch sowie Grundlagen und Tipps für das richtige eigene Training, den Wiedereinstieg ins Gruppentraining oder die nächste Graduierung.

Ergänzend soll das Training für Trainer beziehungsweise Fortgeschrittene einen Schwerpunkt bilden. Karatekas, die sonst vor der Gruppe stehen, haben die Chance, sich für ihre eigene Entwicklung Zeit zu nehmen oder neue Anregungen zu erhalten und zu teilen. Die „Jukuren-Karatekas“ treffen sich einmal im Monat zum Erfahrungsaustausch und zum Training, um sich weiterzuentwickeln oder den Wiedereinstieg ins Gruppentraining zu ermöglichen.

Die Treffen werden von den zwei hochrangigen Karatemeistern Walter Rechel (7. Dan) und Clemens Keinz (5. Dan) betreut, die gesundheitsförderndes Training mit Wissensaustausch zur Kampfkunst Karate verbinden. Zum Kick-off sollen Trainingsinhalte für die Zukunft und Termine für weitere regelmäßige Treffen abgestimmt werden. Außerdem soll ein erstes gemeinsames Training stattfinden.

Bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier blickte die Karate-Abteilung zudem auf ein erfolgreiches Karate-Jahr 2018 zurück und ehrte langjährige Mitglieder. Den Höhepunkt in 2018 bildete das 40-jährige Jubiläum der Karate-Abteilung, das der Verein mit einem großen Lehrgang Anfang April mit über 100 Teilnehmern feierte. Zudem erreichten die Chef-Trainer Rechel und Keinz ihre nächsten Dan-Graduierungen und machten das Dojo Zwingenberg zu einem der wenigen in Deutschland mit zwei derart hochklassigen Trainern.

Überdies bestanden mit Wilfried Eichhorn, Mathias Roy, Karen Heim und Barbara Goosens vier Mitglieder der Karate-Abteilung ihre Prüfung zum Meistergrad (1. Dan). Insgesamt besitzt das Dojo damit zehn Schwarzgurte – und 2019 sollen weitere hinzukommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019