Anzeige

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg geht mit einem neuen Angebot an den Start: Unter der Überschrift „Fitness-Mix“ lädt der Verein nach den Osterferien immer samstags zu einer „funktionellen Fitness-Mischung aus verschiedenen Bereichen“ ein. „Von Cardio- bis Muskel- und Rücken-Training, Stretching und Stabilisation: alles ist dabei“, schreibt TuS-Vorsitzende Anette Klüber-Meyer.

Wer unter der Woche keine Zeit für gesundheitsorientierten Sport hat, der kann das nun samstags von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) nachholen. Der Startschuss fällt am 14. April. Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer, ob trainiert oder Einsteiger, Mitglieder und Nichtmitglieder. red