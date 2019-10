TuS eröffnet die Wintersportsaison

Zwingenberg.Die Ski-Abteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg macht auf das traditionelle „Ski-Opening“ aufmerksam, das in diesem Jahr am 8. November, Freitag, veranstaltet wird. Wie Abteilungsleiter Friedrich Demel mitteilt, beginnt die Kombination aus Ski- und Sportbasar sowie geselligem Beisammensein um 18 Uhr; Veranstaltungsort ist die vereinseigene Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) in Zwingenberg. In der Einladung heißt es weiter:

Bei kaltem Aperol-Spritz und weiteren Durstlöschern sowie deftigen Bratwürsten macht das Stöbern noch einmal so viel Spaß – die Jakob-Delp-Halle wird zur „Einkaufsmeile“. Auf der übrigens jeder Interessierte – ohne Anmeldung – (Winter-)Sportartikel aus zweiter Hand verkaufen darf. Der Standaufbau beginnt um 17.30 Uhr. Der Ski- und Sportbasar soll eine gute Gelegenheit sein, um sich sportlich neu auszustatten oder nicht mehr gebrauchte Kleidung oder Sportgerät verkaufen zu können. Angeboten werden kann alles, was mit Sport zu tun hat.

In gemütlicher Atmosphäre können die Besucher sich zudem über die aktuellen Ski-Reise-Angebote des TuS informieren, um sich rechtzeitig anzumelden, wenn es in diesem Winter wieder auf die Bretter geht. Aber auch alle Nicht-Skifahrer und Nicht-Sportler sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.10.2019