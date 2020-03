TuS lädt zu Imbiss und Austausch ein

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein (TuS) 1884 e.V. Zwingenberg lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Die Sitzung findet am 3. April, Freitag, ab 19 Uhr in der Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) in Zwingenberg statt. Im Rahmen einer Präsentation wird Vorsitzende Anette Klüber-Meyer über die Vereinsarbeit im abgelaufenen Jahr berichten und aktuelle Projekte erläutern. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen und ein Blick auf die Finanzen sind weitere wichtige Themen an diesem Abend. In diesem Jahr steht außerdem noch die Nachwahl des Schatzmeisters auf der Tagesordnung.

Treue Mitglieder werden geehrt

Selbstverständlich gehören auch die Ehrungen langjähriger Mitglieder wieder zu den Tagesordnungspunkten. Mit Häppchen und Getränken sorgt der Verein für einen Imbiss. Im Anschluss an die Versammlung bleibt noch genügend Zeit, um sich gemütlich untereinander auszutauschen. „Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich über die Situation Ihres Vereins zu informieren und insbesondere durch die Wahlen über dessen Zukunft mit zu entscheiden. Auf Ihre Teilnahmen freut sich der Vorstand“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

