TuS nutzt Zeit für Reinigung und Reparaturen

Zwingenberg.„Ihre Gesundheit steht momentan ganz im Mittelpunkt. Daher haben wir – wie im Rahmen von staatlichen Auflagen gefordert – den Sportbetrieb eingestellt.“ Mit dieser Formulierung beginnt eine Mitteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg an seine Mitglieder und Freunde:

„Wir wissen, dass dies für viele von uns ein schmerzlicher Einschnitt ist. Sport soll der Förderung und Erhaltung unserer Gesundheit dienen. Jetzt müssen wir auf unseren Sport und leider auch die damit verbunden sozialen Kontakte zu Gunsten der Gesundheit verzichten.“ Wie der Verein erläutert, arbeitet gegenwärtig auch die TuS-Geschäftsstelle „nur auf Sparflamme“, in dringenden Fällen kann aber unter der Rufnummer 06251/73318 oder per E-Mail: geschaeftsstelle@tus-zwingenberg.de Kontakt aufgenommen werden. Die trainingsfreie Zeit wird genutzt, um in der vereinseigenen Jakob-Delp-Halle anstehende Reparaturen und Reinigungsarbeiten durchzuführen. „Derzeit wissen wir auch noch nicht, wann der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Hier müssen wir uns an die staatlichen Vorgaben halten. Zur Zeit kann niemand von uns sagen, wann das sein wird. Der 3. Mai steht im Raum, ist aber äußerst unsicher. Wir werden abwarten müssen, bis es eine Freigabe für Hallensport gibt und danach Schritt für Schritt das Training wieder freigeben. Insbesondere die älteren Sportlerinnen und Sportler werden sich in Geduld üben müssen. Für jeden der zu einer besonderen Risikogruppe gehört, haben wir auch eine besondere Verantwortung.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.04.2020