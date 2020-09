TuS nutzte Corona-Auszeit zum Großreinemachen

Zwingenberg.Im vergangenen Jahr waren bei der Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportverein Zwingenberg Sekt und Häppchen gereicht worden – diesmal gab es „nur“ Wasser, Abstand und, auch ganz schön, einen neuen Kugelschreiber für jedes der anwesenden gut 40 TuS-Mitglieder und die Besucher. Im nächsten Jahr will man, sofern möglich, bei der Sitzung wieder zur Versorgung mit Sekt und Häppchen zurückkehren, kündigte TuS-Vorsitzende Anette Klüber-Meyer an. „Vielleicht gibt’s dann sogar wieder einen Extra-Kuli.“

Nach Händedesinfektion am Eingang zur Jakob-Delp-Halle und dem Eintrag in die Anwesenheitsliste nahmen die Teilnehmer mit dem neuen Schreibgerät und einer Flasche Wasser in der Hand in Sicherheitsabstand in den Stuhlreihen Platz. Auf nagelneuen Stühlen. Die Corona-Auszeit für den Sportbetrieb hat der TuS genutzt, um einmal kräftig durchzuwischen in der vereinseigenen Halle in der Wiesenpromenade. Anlass für das große Reinemachen waren Brandschutzmaßnahmen, die laut behördlicher Vorgaben im Zuge der Sanierung der Duschräume umgesetzt werden mussten. Vom Keller bis zum Dachboden wurde die Halle ausgeräumt, Überflüssiges und Verschlissenes entsorgt, wie Klüber-Meyer in ihrem lebendigen Vortrag berichtete. Nach dem Abschluss der Putzaktion passten die strahlende Halle und die abgesessenen und teilweise defekten Stühle nicht mehr zusammen. Es wurden neue Stühle angeschafft, die nun bei der Zusammenkunft am Freitagabend erstmals zum Einsatz kamen.

Zahlen und Daten, die Anette Klüber-Meyer präsentierte, stammen aus der Vor-Corona-Zeit. Kassenbericht und Erhebung der Mitgliederzahl (1200) bildeten die Entwicklungen im regulären Berichtszeitraum von der Jahreshauptversammlung 2019 bis März 2020 ab. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sollen eingehend auf der Mitgliederversammlung 2021 dargestellt werden, so Klüber-Meyer.

In einem kurzen Abschnitt ihres Berichts ging die TuS-Vorsitzende auf die Corona-bedingten Herausforderungen für den Verein ein, die zunächst mit der Einstellung und später mit dem Wiedereinstieg in den Sportbetrieb zu bewältigen waren. Die Wiederaufnahme des Trainings, die mit der Einhaltung eines umfangreichen, sich ständig verändernden Regelkatalogs verbunden war, sei eine große Verantwortung für den Vorstand gewesen. Eine Aufgabe, die durch die enge, verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit „mit Herz und Hirn“ im TuS-Führungsteam möglich gewesen sei, bedankte sich Klüber-Meyer bei ihren Vorstandskollegen für ihr hohes Engagement während der vergangenen Monate.

Dirk Gerhard neuer Schatzmeister

Mit der Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes und einer IT-Fachfirma wird der TuS laut Anette Klüber-Meyer voraussichtlich noch in diesem Jahr eine spezielle Vereins-App anbieten können. Die App soll zum Austausch von Informationen zum Vereinsleben sowie zum Sport- und Trainingsbetrieb dienen und die Kommunikationswege vereinfachen.

Der Tagesordnungspunkt Wahlen war rasch abgehakt: Der vakante Posten des Schatzmeisters war vor einiger Zeit nach einem satzungsgemäßen Beschluss des Vorstands mit Dirk Gerhard besetzt worden. Die Mitgliederversammlung bestätigte Gerhard nun mit einem einstimmigen Votum in diesem Amt.

