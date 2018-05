TuS steigert Mitgliederzahl um 50 auf 1100 Personen

Bei der Jahreshauptversammlung des TuS berichteten die Abteilungsleiter jeweils aus ihrer Sicht über das Vereinsjahr 2017.

Handball-Abteilungsleiter Karl-Heinz Ritsert hatte sozusagen „brandneue Nachrichten“ in die v Jakob-Delp-Halle mitgebracht, nämlich die Botschaft vom Klassenerhalt der TuS-Handballerinen in der Landesliga. „Aller Unkenrufe zum Trotz“ habe man die zweithöchste Klasse in Hessen halten können, berichtete Ritsert, und sei nun auch mächtig stolz darauf. Für diese Neuigkeit gab es großen Applaus der versammelten Vereinsmitglieder. Darüber hinaus berichtete Ritsert vom Spielbetrieb der zehn Jugendmannschaften, die ihren Sport teilweise auch in Spielgemeinschaften ausüben. Worte des Dankes richtete er an alle Trainer sowie die Jugendleiterin Janina Rohde. Die Männermannschaft, so Ritsert zum Abschluss seiner Ausführungen, musste zu Beginn des abgelaufenen Vereinsjahres aufgrund von Personalmangel abgemeldet werden.

Christoph Kissel, Leiter der Abteilung Tischtennis, berichtete vom Spiel- und Trainingsbetrieb zweier Tischtennismannschaften, in denen Spieler bis ins hohe Alter vertreten sind.

Clemens Keinz, Abteilungsleiter Karate, erhielt auf der Jahreshauptversammlung des Vereins nachträglich einen Sonderapplaus für die Erreichung des vierten Dan im abgelaufenen Vereinsjahr. Danach berichtete er von den Aktivitäten der Karate-Abteilung im 40. Jahr ihres Bestehens. Höhepunkt war im vergangenen Sommer ein Trainingslager mit überregionalem Teilnehmerfeld. Friedrich Demel blickte für die Ski-Abteilung zunächst in die Geschichtsbücher: Die Suche im Archiv habe ergeben, dass die Skifahrer vom TuS bereits über 100 Skifreizeiten in vielen verschiedenen Skigebieten der Alpen organisiert haben, so Demel. Die jüngsten Fahrten gingen unter anderem nach Kirchberg in Österreich, nach Alta Badia in Südtirol und ins Zillertal nach Fügen. Über die jedes Mal fast 50 Mitfahrer zeigte Demel sich erfreut.

Vorsitzende Anette Klüber-Meyer erstattete im Namen von Sandra Gerhard, Abteilung Turnen und Gesundheit, Bericht. Die Turnangebote für Kinder seien besonders auf Resonanz gestoßen, so Klüber-Meyer. Sie bedankte sich bei insgesamt 22 Übungsleitern für die geleistete Arbeit und sprach in Bezug auf das 2017 neu eingerichtete Reha-Angebot des Vereins von einem erfolgreichen Start.

Auch das Angebot einer Zehnerkarte zur Kursteilnahme als Alternative zu einer Vereinsmitgliedschaft werde gut angenommen. Darüber hinaus informierte Klüber-Meyer die Mitglieder über die Nominierung des Turn- und Sportvereins zum Heinz-Lindner-Preis des Landessportbundes Hessen. jan