TuS Zwingenberg erweitert sein Reha-Angebot

Dienstag, 17.30 bis 18.30 Uhr, Reha Orthopädie (ab Mitte Oktober)

Donnerstag, 11.15 bis 12.15 Uhr Reha für Krebspatienten (ab Mitte November)

Weiter schreibt der TuS: Alle Reha-Angebote (auch die bestehenden) können kostenfrei mit ärztlicher Verordnung oder mit Zehnerkarte besucht werden. Das gesamte Angebot und alle Informationen finden Interessierte auf der Webseite https:turnen.tus-zwingenberg.de.

Bei Interesse empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung entweder über das Kontaktformular auf der Webseite oder per E-Mail an:geschaeftsstelle@tus-zwingenberg.de.

„Von Kneip zu Kneip“

Bis mindestens Ende August, vielleicht auch noch im September, läuft bei anhaltendem Sommerwetter das Outdoor-Sport-Angebot. Treffpunkt dazu ist immer mittwochs um 19 Uhr auf dem Sportgelände Zwingenberg. Unter dem Motto „get out - get fit“ bietet der TuS eine Sportstunde für Kondition, Ausdauer, Kraft und Spaß für alle an. Interessierte können in Sportsachen und mit Handtuch vorbeikommen und dabei sein.

Seit Samstag läuft auch ein zweites Outdoor-Sport-Angebot: „Von Kneip zu Kneip“. Treffpunkt ist immer samstags um 10 Uhr der Parkplatz unterhalb der Kneipanlage in Zwingenberg am oberen Ende der Orbisstraße.

Dann geht es im Wald Richtung Alsbach zur dortigen Kneip-Anlage und wieder zurück. Unterwegs gibt es Übungen für das Herz-Kreislauf-System und für die Steigerung der Kraft. Die Dauer gibt der TuS mit 90 Minuten an.

Dieses Angebot läuft als Kurs. Mehr Informationen zu Kosten und Anmeldung gibt es ebenfalls auf der genannten Webseite.

Auch für die Kinder wurde das Angebot erweitert. Montags von 14 bis 15 Uhr bietet der Turn- und Sportverein Zwingenberg ein Eltern-Kind-Turnen für Kinder von drei und vier Jahren an. „Bei Interesse einfach vorbeikommen und in die Stunde hineinschnuppern“, lädt Anette Klüber-Meyer ein.

Veranstaltungsort ist – mit Ausnahme der Outdoor-Sport-Angebote – stets die vereinseigene Jakob-Delp-Halle an der Wiesenpromenade 5. red

