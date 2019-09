Ulrike Hensel zeigt „Paperworks“

Zwingenberg.„Paperworks“, so lautet der Titel einer Werkschau mit Arbeiten von Ulrike Hensel, die auf Einladung des Magistrats der Stadt Zwingenberg im Oktober in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) ausstellt. „Paperworks“, das sind Zeichnungen, Collagen und Malerei auf Papier, allesamt in einer expressiven Farb- und Formensprache.

Vom 6. bis 27. Oktober

Eröffnet wird die Ausstellung am 6. Oktober, Sonntag, um 11 Uhr; die einführenden Worte übernimmt nach einer Begrüßung durch Stadträtin Ingrid Germann der Leiter des Museums der Stadt Bensheim, Christoph Breitwieser. Die Werkschau wird bis einschließlich 27. Oktober, Sonntag, jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen sein. Weitere Besichtigungstermine können unter der Telefonnummer 0176/67592149 vereinbart werden.

Freischaffend in Bensheim

Die Künstlerin Ulrike Hensel ist an der Bergstraße keine Unbekannte: Die 1960 in Büdingen Geborene studierte Kunst, Amerikanistik und Anglistik in Mainz und Michigan (USA) und lebt seit 1988 als freischaffende Künstlerin – mit einer längeren Unterbrechung – in Bensheim. Von 1992 bis 1995 lebte Ulrike Hensel in den USA.

Die Künstlerin war bereits mehrfach mit ihren Arbeiten in der Öffentlichkeit präsent, unter anderem in Frankfurt, Berlin und London, aber auch in der Region. Zuletzt mit einer Ausstellung unter dem Titel „Immergarten!“ im Museum der Stadt Bensheim. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019