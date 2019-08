Umleitung wegen Kirchweih

Ober-Beerbach.Aufgrund der Kirchweih im Seeheim-Jugenheimer Ortsteil Ober-Beerbach ist die Straße Im Mühlfeld zwischen dem Abzweig von der Ernsthöfer Straße und dem Feuerwehrgerätehaus vom 15. August, Donnerstag, 7 Uhr, bis 20. August, Dienstag, 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Am 18. August, Sonntag, muss in der Zeit von 13 bis zirka 15 Uhr aufgrund des Kerweumzugs mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Die Aufstellung des Umzuges erfolgt ab 13 Uhr in der oberen Ernsthöfer Straße und führt ab 13.30 Uhr über folgende Strecke: Ernsthöfer Straße, Eberstädter Straße (Landesstraße 3098) bis zum Ortsende in Richtung Nieder-Beerbach. Nach dem Ausgraben der Kerb setzt sich der Zug dann wieder über die Eberstädter Straße und die Ernsthöfer Straße zum neuen Kerweplatz in der Straße „Im Mühlfeld“ in Bewegung, um sich dort aufzulösen.

Dem Durchgangsverkehr wird empfohlen, während der Umzugsdauer den Ortsbereich Ober-Beerbach weiträumig zu umfahren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.08.2019