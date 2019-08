Umwelt-Meteorologe zum Klimaschutz

Alsbach-Hähnlein.Hitzewellen. Stein-Vorgärten. Waldsterben. Die Themen Klimawandel und Klimaschutz sind aktuell in aller Munde. „Es wird viel geredet und viel geschrieben – aber was kann man wirklich selbst tun?“, fragt die Initiative Umweltschutz Hähnlein Alsbach Sandwiese (IUHAS): „Wo müssen wir uns verändern? Was kommt auf uns zu? Worauf müssen wir achten?“ Vor diesem Hintergrund wird Umwelt-Meteorologe Lutz Kaschner „Über den Einfluss von Vegetation und städtischem Grün auf das Orts/Stadtklima“ referieren. Er tut dies auf Einladung der IUHAS am Freitag, 16. August, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Sonne in Alsbach. red

