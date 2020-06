Umweltmobil kommt im Oktober

Zwingenberg/Rodau.Auch in der zweiten Jahreshälfte ist das Umweltmobil im Auftrag des Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) wieder unterwegs, um gefährliche Abfälle wie Verdünner, Frostschutzmittel oder Lacke einzusammeln. Für Privatpersonen und Gewerbebetriebe, mit weniger als 500 Kilogramm an gefährlichen Abfällen pro Jahr, ist die Abgabe der Chemikalien dort kostenlos.

Angenommen werden am Umweltmobil: Düngemittel, Fotochemikalien (Fixierer, Entwickler), Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Imprägniermittel, Insektenschutzmittel, Kalkentferner, Kosmetika, Laborchemikalien, Lacke und Lasuren (lösemittelhaltig), Leim- und Klebemittel, Lösungsmittel, Ölverschmutzte Betriebsmittel, Lampenkondensatoren, Pflanzenschutzmittel, Pinselreiniger, Rostschutzmittel, Quecksilberthermometer/-schalter, Säuren, Laugen, Spachtelmassen, Spraydosen, Verdünner und WC-Reiniger.

Die Gebindegröße darf 20 Kilogramm beziehungsweise 20 Liter nicht überschreiten. Die maximale Anliefermenge beträgt 100 Kilogramm beziehungsweise 100 Liter.

In Zwingenberg (Kernstadt) steht das Umweltmobil am 23. Oktober, von 15.30 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der Melibokushalle (Melibokusstraße 5) und im Stadtteil Rodau von 16.30 bis 18 Uhr an der Ecke Zwingenberger Straße/Gartenstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.06.2020