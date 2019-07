Unbekannter attackiert Jugendlichen

Zwingenberg.Nach einem tätlichen Angriff auf einen 15-Jährigen suchen die Beamten der Polizei in Bensheim nach Zeugen. Gegen 15.30 Uhr am Sonntag (30.) war der Jugendliche aus Zwingenberg mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Zwingenberg und Rodau unterwegs. Aufgrund der Hitze fragte er hier ein ihm unbekanntes Mädchen nach etwas zu trinken. Von hinten trat daraufhin ein Unbekannter an den Jungen heran und schlug sowie trat auf ihn ein. Der 15-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, waren der Kriminelle und das Mädchen bereits geflohen. Eine Beschreibung war nicht möglich.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen das Pärchen aufgefallen ist und die sie näher beschreiben können: Telefon 06251/84680. pol

