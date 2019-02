Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf die Premiere seiner neuesten Eigenproduktion mit dem Titel „Und ewig rauschen die Gelder“ hin, die am kommenden Freitag, 22. Februar, 20 Uhr, stattfindet. Die Farce mit dem englischen Titel „Cash on Delivery“ aus der Feder des Autoren Michael Cooney wurde im September 1993 am „Theatre Royal Windsor“ uraufgeführt. Über die Handlung heißt es in der Pressemitteilung der Mobilisten:

„Eric Swan bringt es einfach nicht übers Herz, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen sucht er andere Lösungen, um seine Kosten zu decken. Zum Beispiel den wöchentlichen Scheck vom Sozialamt für seinen gerade nach Kanada..., aber nein, wir wollen da nicht vorgreifen. Als aber eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht die Lawine über ihm zusammenzubrechen.

Michael Cooneys aberwitzige Verwechslungs- und Verwandlungskomödie ist mitten aus dem Leben gegriffen, voller Überraschungen, Situationskomik und schlagfertiger Wortspiele. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken“, heißt es abschließend.

Es spielen: Sigi Daum, Gabi Dierig, Andrea Lorenz, Gabrielle Poitevin, Carin Kratz, Gerry Fuchs, Axel Krause, Mike Kneissel, Michael Klemm und Jürgen Koralewski.

Weitere Aufführungstermine: 2., 8,. und 9 . März jeweils ab 20 Uhr, 3. März ab 18 Uhr.

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

