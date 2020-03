Unfallfahrer schleuderte in die Böschung

Zwingenberg.Fast keine Woche vergeht ohne Feuerwehreinsatz – in dieser Woche mussten die ehrenamtlichen Retter bereits zwei Mal ausrücken, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet.

Zunächst wurde die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg am Donnerstag um 12.57 Uhr zur Firma Loryma alarmiert, dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Unternehmen entwickelt und produziert auf seinem Gelände im Gewerbegebiet Am Falltor 3 Zutaten für die Lebensmittelindustrie.

Wie Zecher erläutert, war es in einem Raum zu einer kurzzeitigen Wärmeentwicklung gekommen, allerdings nicht zu einem Brand. Zecher und Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas erkundeten die Lage, gaben Entwarnung und schalteten die Brandmeldeanlage wieder scharf.

Ebenfalls am Donnerstag wurde die Feuerwehr dann zu einem Autounfall auf die Kreisstraße 67 zwischen Zwingenberg und Auerbach gerufen. Gegen 14.50 Uhr hatte auf der auch als Berliner Ring bezeichneten Strecke nach Feuerwehrangaben der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet ins Schleudern und landete in der Böschung zwischen Fahrbahn und Radweg. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Insassen verletzt und erlitten einen Schock, so dass sie nach der Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus kamen.

15 Mitglieder der aktiven Wehr unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas waren mit vier Fahrzeugen vor Ort, übernahmen die Absperrung des Unfallortes, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf und reinigten Straße und Radweg. Vor Ort waren auch die Teams von zwei Rettungswagen und die Polizei. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.03.2020