Unfallgegner weisen sich die Schuld zu

B3-Erneuerung

Buslinie 669 hält ab sofort am Gießer Weg

Die Buslinie 669 hält ab sofort am Gießer Weg in Zwingenberg. Die zusätzliche Haltestelle in der Weststadt soll den Shuttle-Bus entlasten, der wegen der B3-Vollsperrung eingesetzt wird.