Ungepflegte Gräber werden erfasst

Zwingenberg.Die Friedhofsverwaltung der Stadt Zwingenberg erinnert alle Nutzungsberechtigte von Grabstätten auf den Friedhöfen in Zwingenberg und Rodau daran, dass die Grabstätten regelmäßig zu pflegen und somit zum Beispiel Überwuchs oder Unkraut zu entfernen sind. Die Friedhofsverwaltung wird ab Oktober die ungepflegten Grabstätten erfassen und die Nutzungsberechtigten per Bescheid an die erforderlichen Pflegemaßnahmen erinnern, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020