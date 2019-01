Ungezügelter Irish Folk

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt der Band „Garden of Delight“ (GOD) hin, die am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) gastieren wird.

Die Formation um ihren Komponisten und Produzenten Michael M. Jung feierte im vergangenen Jahr ihren 20. „Geburtstag“. Für ihre Musik-Mischung aus Celtic Rock und Pirate Folk wurde die Band bereits mehrfach national und international ausgezeichnet. Im Mittelpunkt des Auftritts im ältesten Bergstraßenstädtchen stehen die beiden Jubiläumsalben „Gods im Motion – Chapter one“ und „Gods in Motion – Chapter two“, die die stilistische Bandbreite der Band widerspiegeln. Dabei wurden die für „Garden of Delight“ typischen eingängigen Melodien und Hooklines beibehalten, gleichzeitig jedoch die Komponente des ungezügelten irischen Folks stärker betont.

Die Veranstalter versprechen: Bei „Garden of Delights“ aktueller Tour werden die beiden Alben vorgestellt und die Zuschauer erwartet Celtic Rock, Irish Folk, Piratensongs „und eine dreistündige, atemberaubende Liveshow mit dem charismatischen Sänger und Bandleader Michael M. Jung und Teufelsgeiger Dominik Roesch“. Bei ihren bis 2400 Konzerten stand die Band unter anderem mit Nazareth, Chris de Burgh, The Kelly Family, Saltatio Mortis, Vonda Shephard, Marla Glen, Paddy Goes To Holyhead oder den Rodgau Monotones auf der Bühne. Sogar für die Tänzer von „Lord oft he dance“ spielte die Band.

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

Info: www.mobile-zwingenberg.de www.god-band.de

