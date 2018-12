Unisono bringt Weihnachten zum Klingen

Zwingenberg.Auch in diesem Jahr lud der Chor „Unisono“ zu einem Adventskonzert in die Bergkirche ein. Der Auftritt des Ensembles im Wahrzeichen Zwingenbergs wurde dem selbstgewählten Motto „Heiter-besinnlich zur Weihnachtszeit“ vollkommen gerecht.

Unter der Leitung von Angelika Lemser erarbeiteten die Sängerinnen und Sänger einmal mehr ein vielfältiges Programm, das die Zuhörer in besinnliche Weihnachtsstimmung versetzte. Unter den Stücken waren Klassiker wie „Tears in Heaven“ von Eric Clapton, „Rudolph the rednosed raindeer“, „Oh du fröhliche“ oder „Der Mond ist aufgegangen“, aber auch unbekanntere Titel wie „Alta trinita beata“. Das Programm erwies sich als rundum gelungene Mischung, mit der die vielen Facetten der Weihnacht zum Klingen gebracht wurden.

So ging es auf der einen Seite um die Werte der Weihnacht und um das Besinnen auf diese Werte, aber auch die Heiterkeit des Festes und die Stimmung, die dabei aufkommt, wurden angesprochen. Weihnachten ist eben mehr als „nur“ ein christliches Fest, dies brachte die Liederwahl des Chores „Unisono“ ebenfalls zum Ausdruck: Weihnachten ist auch für Nicht- oder Andersgläubige ein Fest, bei dem Menschen sich treffen und erfreuen, unabhängig von Herkunft oder Konfession.

Mit Kraft und Leidenschaft

Mit ihren kräftigen Stimmen, ihrer Leidenschaft beim Singen, begeisterten die „Unisono“-Interpreten das zahlreich erschienene Publikum und lösten regelrechte Applaus-Salven aus. Für jedes Alter war etwas dabei, für die Jungen, für die Älteren, für die eher an moderner Musik Interessierten, aber auch für die klassisch-religiös orientierten Hörer.

Besonders schön zu erleben war es, dass der Chor auch das Publikum mit einbezog, was erheblich zur Besinnlichkeit und dem Gemeinschaftsgefühl der Weihnacht beitrug. Gleich bei zwei Liedern – „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ – durfte das Publikum gemeinsam mit dem Chor mitsingen: Ein wirklich ergreifender Moment.

Neben dem Gesang versuchte der Chor auch auf andere Weise die Zuhörer in Weihnachtsstimmung zu versetzen. So lasen die Akteure in verschiedenen Rollen das Stück „Die lustige Weihnacht vor“, bei dem das Publikum in die biblische Zeit der Weihnacht entführt wurde. Das Gedicht „Desiderata“ von Max Ehrmann wiederum brachte das Publikum dazu inne zu halten und sich zu fragen, warum man denn Weihnachten feiert und wie wichtig doch die Zeit vor Weihnachten ist. Und wie wichtig es ist, zu sich selbst und seinen Nächsten freundlich zu sein, viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen, sich zu entspannen und nicht hektisch durch die Welt zu gehen. Besinnlichkeit, das immer wiederkehrende Motiv, wurde an diesem Abend voll und ganz ausgelebt.

Abgerundet wurde der gelungene Konzertabend durch die Einladung des „Unisono“-Chores an das Publikum, gemeinsam heißen Apfelwein zu trinken und dabei die schöne Aussicht von der Bergkirche auf Zwingenberg zu genießen. Dabei konnten die Besucher die Klänge des Konzertes innerlich noch nachklingen zu lassen und sich auf die Weihnachtszeit freuen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018